Kws Saat &: Was ist hier nur passiert?

Für die Aktie Kws Saat & aus dem Segment "Landwirtschaftliche Produkte" wird an der heimatlichen Börse Xetra am 03.05.2021, 18:46 Uhr, ein Kurs von 74 EUR geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Kws Saat &-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Buy"-, 4 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Kws Saat & vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (70,17 EUR) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -5,18 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 74 EUR), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Kws Saat & eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 0,95 % ist Kws Saat & im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (2,38 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,43 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Kws Saat & für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Kws Saat & für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Kws Saat & insgesamt ein "Sell"-Wert.

