Kwikpay lanciert intelligentes Automatengeschäft für das 21. Jahrhundert

London (ots/PRNewswire) -Das kassenlose Einzelhandelssystem steht vor einemParadigmenwechsel, und verantwortlich dafür ist das britische Startup'Kwikpay'. Kwikpay führt die mit Spannung erwartete 'Appifizierung'und echte 'Digitalisierung' der Automatenindustrie ein.Kwikpay hat sich als Marktplatz für Prepaid-Karten fürMobilguthaben (https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.kwikpay.com&data=02|01|Bhawna.Gupta@cision.com|59d11346d9f5458a548908d5a4e1ec88|887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b|1|1|636596212781063110&sdata=KzQq4qhrl8j0dKX8TyKnIKVGT35ySZvlExqrwOoEHDc=&reserved=0),Prepaid-Karten für Spielguthaben, digitale Dienstleistungen undjüngst für das Aufladen von Elektrofahrzeugen durch seine App einenNamen gemacht. In Zusammenarbeit mit einem US-amerikanischen Startupfür Digitalisierung und Automatisierung des Automatengeschäfts bringtKwikpay das intelligente Automatengeschäft jetzt in das VereinigteKönigreich.Kwikpay hilft Automatenbetreibern und Marken dabei, ihrebestehenden Automaten auf einfache Weise App-fähig zu machen. Mit derApp können Kunden bargeldlos und berührungslos Produkte auswählen undbezahlen. Die intuitive App unterstützt Mehrfachkäufe in einereinzigen Transaktion und Rückerstattung in Echtzeit, falls Produktenicht ausgegeben werden. Die Automaten kommen ganz ohne Bargeld aus.Die Automatenbetreiber können Treueprogramme auflegen, Kaufanreizefür Dauerkunden platzieren und Sonderangebote schalten und habenlückenlose Kontrolle und Einsicht in ihren Automatenbetrieb. Markenkönnen die Kundenansprüche besser verstehen. Auf diese Weiseunterstützt Kwikpay die Transformation des traditionellenAutomatengeschäfts in ein durchgängig konzipiertes, progressivesdigitales Ökosystem.Neeraj Bhatia, CEO von Kwikpay, sagte: "Bislang sind solche Pläneder Automatenindustrie an technischen Grenzen gescheitert. Mit dieserLösung können Automatenbetreiber und Marken ihre bestehendenAutomaten auf einfache Weise App-fähig machen, Treueprogrammeauflegen, Kaufanreize für Dauerkunden platzieren und Sonderangeboteschalten."Dazu sind keine umfangreichen Umbauten der Automaten erforderlich,und selbst eine Internet-Verbindung wird nicht benötigt. Die Lösungfunktioniert zudem nahtlos mit bestehenden Kartenlesegeräten undeigenständiger Automatensoftware.Aroon Khatter, CEO von Vendekin, sagte: "Dem Automatengeschäftfehlt eine integrierte Plattform, die Daten erheben und analysierenund die Funktionen der Automatenindustrie wirklich digitalisierenkann."Die Lösung bietet Intelligenz auf der Maschinenebene, damitAutomatenbetreiber und Marken ihre Geschäftsentscheidungen auf Basisechter Daten treffen können. Es ist eine unkomplizierte Plug &Play-Lösung, die herkömmliche Münzautomaten in intelligenteVerkaufsautomaten der Zukunft verwandelt.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unterhttp://kwikpay.com/kwik-vend/*Besuchen Sie uns am 24. April 2018 zwischen 10.00 und 16.00 Uhrauf Stand 93 bei der Vendex Midlands.