Kweichow Moutai: Ist es das gewesen?

Kweichow Moutai, ein Unternehmen aus dem Markt "Destillateure & Winzer", notiert aktuell (Stand 02:08 Uhr) mit 1178.81 CNH beinahe unverändert (-0.1 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shanghai.

Unsere Analysten haben Kweichow Moutai nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Kweichow Moutai schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Getränke auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,24 % und somit 1,11 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,35 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Kweichow Moutai beträgt das aktuelle KGV 29,1. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Getränke" haben im Durchschnitt ein KGV von 0, Kweichow Moutai ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Kweichow Moutai. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.