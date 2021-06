Kwai ist das erste soziale Netzwerk in der Geschichte, das den CONMEBOL America's Cup sponsert

Buenos Aires, Argentinien (ots/PRNewswire) -- Dank der Partnerschaft zwischen CONMEBOL und Kwai wird Lateinamerika die exklusivsten, unterhaltsamsten und glücklichsten Momente der 47. Ausgabe der CONMEBOL Copa América 2021 miterleben können.- Mit einer Investition von 10 Millionen US-Dollar startet Kwai sein Sports Creators Program, durch das es die Schöpfer von Sportinhalten in der Region unterstützen und fördern wird, und zwar im Rahmen eines Modells, das eine Monetarisierung ermöglicht.- Kwai, die Kurzvideo-Applikation, die die Kreativität von Millionen von Nutzern in ganz Lateinamerika ausschöpft, will durch einen social-media Ansatz die Art und Weise wie Fußball in Südamerika erlebt und gesehen wird, verändern.- @CONMEBOLCopaAmérica und @CopaAméricaBR werden die offiziellen Kanäle sein, auf denen exklusive Inhalte der CONMEBOL Copa América veröffentlicht werden. Auch über @KwaiFutbol und @KwaiEmCampo werden unterschiedliche Inhalte des Turniers übertragen.Buenos Aires, Argentinien (ots/PRNewswire) - CONMEBOL Copa América 2021 und Kwai kommen weniger als einen Monat vor Beginn des ältesten Fußballturniers der Welt zusammen, um bekannt zu geben, dass die App "das offizielle soziale Netzwerk des CONMEBOL Copa América 2021" sein wird. Mit dieser Partnerschaft werden Tausende von Nutzern und Fußballfans in der Lage sein, einzigartige Inhalte in der interaktivsten und dynamischsten Anwendung zu genießen, die für Content-Ersteller verfügbar ist.Der Fußball weckt Leidenschaft: Kwai wird während der drei Wochen des Wettbewerbs zahlreiche In-App-Events organisieren, so dass alle Nutzer der Plattform an 15 # DesafíosCopa teilnehmen können, bei denen zahlreiche Aktivitäten mit Prominenten stattfinden werden. Außerdem werden einige der Herausforderungen per Livestreaming stattfinden und alle Nutzer können Geld und Anreize für die Teilnahme und die aktive Beteiligung am Empfehlungsprogramm verdienen."Wir sind sehr stolz auf die Partnerschaft mit CONMEBOL bei diesem wichtigen Wettbewerb. Das Sponsoring findet zu einem wichtigen Zeitpunkt für die Marke in der Region statt, und wir werden schon bald ein spezialisiertes Programm zur Entwicklung und Förderung für Schöpfer von Sportinhalten in Lateinamerika publik machen. Von nun an können wir alle eine andere Seite der Spiele durch unsere eigene Kameralinse zeigen und Inhalte teilen, die über die 90 Minuten der Spiele hinausgehen. Das ist inspirierend und ziemlich beeindruckend. Wir wollen der Leidenschaft und der Lebendigkeit des lateinamerikanischen Fußballs eine Bühne geben", sagte Kai Shao, General Manager von Kwai Latin America.Diese Partnerschaft zielt darauf ab, die Art und Weise zu revolutionieren, wie man das Fußballerlebnis aus der Ferne zelebrieren kann. So können alle Nutzer und Fußballfans ihre Kreativität ausschöpfen, ihre Leidenschaft teilen und im Rhythmus des Tribünengesangs mitjubeln.Offizielle Konten von KWAI für den CONMEBOL Copa América 2021Alle Kwai-Benutzer können auf das offizielle Konto @CONMEBOLlCopaAmerica und @CopaAméricaBR zugreifen, wo exklusive und einzigartige Inhalte vom Veranstalter generiert werden und jedes Spiel der Veranstaltung aus einer anderen Perspektive zu sehen ist. Übertragen werden unter anderem die offizielle Musik des Turniers, der offizielle Ball, ein Start-Countdown, die Eröffnungszeremonie, Blicke hinter die Kulissen aus den Umkleidekabinen, Pressekonferenzen, Fan-Feiern, tägliche Nachrichten und Live-Streamings (als Teil der neuen Funktionalität der Anwendung). Hinzu kommen die @KwaiFutbol- und @KwaiEmCampo-Konten, in denen ergänzende Inhalte zum Sport und gezeigt werden, und wie dieser in der Region zelebriert wird.Während der gesamten CONMEBOL Copa América 2021 werden Fußballfans, egal in welchem Land sie sich befinden, die Nationalmannschaften abseits des Spielfeldes begleiten können, und so mit ihren Lieblingsspielern die emotionalsten Sekunden des Turniers erleben."Es ist das erste Mal, dass CONMEBOL eine Partnerschaft dieses Umfangs mit einer digitale Unterhaltungsplattform eingeht. Wir sind freuen uns und sind gespannt auf die Möglichkeit, Millionen von lateinamerikanischen Nutzer über Kwai zu erreichen und auch Inhalte von ihnen ihrerseits Inhalte aus einer bisher noch nie gesehenen Perspektive zu erhalten", äußerte Juan Emilio Roa, Commercial and Marketing Director von CONMEBOL. "Wir wissen, dass Fußball nicht nur auf dem Feld, sondern auch in sozialen Netzwerken stattfindet, vor allem in dieser Zeit der gesundheitlichen Einschränkungen. Deshalb werden wir in Kwai an exklusiven Inhalten arbeiten, damit die Fans jeden Moment des Turniers genießen können, als wären sie selbst dabei."Kwai startet das Sports Creators Program (http://www.kwai.com/sportscreator) mit einer Investition von 10 Millionen US-DollarIm Rahmen seines Sports Creators Program (http://www.kwai.com/sportscreator) will Kwai Schöpfer von Sport-Content fördern und entwickeln, die gemeinsam mit Kwai wachsen können. Die Anwendung investiert 10 Millionen US-Dollar in die Unterstützung der Schöpfer von Sport-Content in der gesamten Region. Das Programm bietet spezialisierte Workshops für die Erstellung von Inhalten sowie Beratung und Unterstützung durch ein Team von Fachexperten. Ein wichtiger Anreiz dabei ist, dass Entwickler ihre Inhalte monetarisieren können.Sportinhalte gehören zu den begehrtesten Inhalten bei Nutzern sozialer Netzwerke. Wir glauben, dass es in der Region noch viele Möglichkeiten gibt, Kreativen bei der Professionalisierung ihrer Produktionen zu helfen. Deshalb werden wir im Rahmen der CONMEBOL Copa América 2021 ein Anreiz- und Trainingsprogramm für Ersteller von Sportinhalte starten", sagte Arturo Martínez, General Manager für Kwai Spanish Speaking Latam.Kwai betreibt ein soziales Netzwerk aus Kurzvideos, das über Instant-Trends hinausgeht und echte Glücksmomente im Alltag echter Menschen zeigen will. Deshalb finden die Nutzer in der App authentische Geschichten und eine Community, mit der sie sich schnell verbinden und identifizieren können.Informationen zu KwaiKwai ist eine Kurzvideo-App, die von Kuaishou Technology entwickelt wurde. Kuaishou Technology ist ein Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Plattformen für die gemeinsame Nutzung von Inhalten konzentriert, auf denen die Erstellung, Verteilung und Entdeckung von Inhalten schnell und einfach sowie umfassend und vielfältig ist. Seine Technologie bietet den Nutzern ein hochgradig personalisiertes Erlebnis und regt Mitglieder aller Communities an, dynamische Inhalte zu erstellen und zu entdecken. Weitere Informationen unter www.kwai.com und @kwai_latam (http://www.instagram.com/kwai_latam).Kwai ist im App Store und bei Google Play erhältlich.Informationen zu CONMEBOL Copa América Argentinien-Kolumbien 2021Die 47. Ausgabe des ältesten Nationalmannschaftsturniers der Welt wird in zwei Gastgeberländern (Argentinien und Kolumbien) zwischen 10 teilnehmenden Mannschaften ausgetragen. Das Turnier ändert sein Format nicht und wird in Städten im äußersten Norden und Süden des Kontinents ausgetragen. Die 10 südamerikanischen Mitgliedsländer der CONMEBOL (Argentinien, Brasilien, Bolivien, Chile, Kolumbien, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay und Venezuela) werden an diesem Wettbewerb teilnehmen. Die Gewinner von neun FIFA-Weltmeisterschaften und einige der größten Fußballstars der Welt werden sich auf dem Spielfeld versammeln, um die 28 Spiele dieser Ausgabe vom 13. Juni bis 10. Juli auszutragen. Das Eröffnungsspiel findet in Buenos Aires statt, während das große Finale in der kolumbianischen Stadt Barranquilla ausgetragen wird.#VibraElContinente (Der Kontinent pulsiert)Der CONMEBOL Copa América hat eine unglaubliche Kraft, er lässt keinen kalt, er bringt pulsierende Emotionen und lässt die Herzen höherschlagen. Die Flaggen und die Netze wehen, die Tribünen und die Stadien beben. Seine Geschichte erfüllt den ganzen Kontinent mit Stolz, denn unser Fußball pulsiert mit der Kraft unserer Gemeinschaft. Dieser Wettbewerb hat die Fähigkeit, das beste in uns hervorzubringen und definiert, wer wir als Südamerikaner sind: Fußball, Geschichte, Freude und Leidenschaft. #VibraElContinente @copaamericaFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1514978/Kuai_Copa_America.jpgPressekontakt:Zhao Ziyou+86 18500584358.Original-Content von: Kwai, übermittelt durch news aktuell