Kutsche mit reichlich Pferdestärken - Brautpaare entscheiden sich für den Ford Mustang als Hochzeitsauto (Video) (VIDEO)

Köln (ots) -- Ein neues Video von Ford zeigt glückliche Brautpaare ausDeutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien und ihrstilvolles Hochzeitsauto - den Ford MustangEs war ein ereignisreicher Sommer für den Ford Mustang alsbegehrtes Hochzeitsauto. Während Brautpaare traditionell eherPferdekutschen oder Oldtimer für die Fahrt zum Traualtar wählen, wirdin letzter Zeit insbesondere das ikonische Pony-Car von Ford immerbeliebter.Ford begleitete in diesem Sommer fünf Brautpaare aus Deutschland,Belgien, Frankreich und Großbritannien, die sich an ihrem großenEhrentag für Ford Mustangs aus verschiedenen Epochen entschiedenhaben. Schauen Sie sich das neue Video von Ford an, das die Paare amvielleicht wichtigsten Tag in ihrem Leben zeigt:https://youtu.be/ziQYvAGAJPY"Der Mustang war die perfekte Wahl für uns", sagte der deutscheBräutigam, Nafus Pinar, der erst kürzlich seine Frau Osgir geheiratethat. "Wir wollten ein Auto, das nicht nur schön und zeitlos ist,sondern auch kraftvoll, wild und voller Abenteuerlust - genauso, wiewir uns auch unsere Ehe vorstellen".Obwohl bezüglich Hochzeiten europaweit eher ein rückläufiger Trendzu verzeichnet wird, steigt die Zahl der Jungvermählten, die sich indem Ford-Klassiker zur Hochzeitszeremonie fahren lassen oder auchselbst am Steuer sitzen. So, wie beim Mustang-Wedding-Event 2009 inGroßbritannien, als sich 750 Brautpaare das Ja-Wort gaben:www.fordmustangwedding.co.uk"Paare, die heute heiraten, wollen kein altmodisches Hochzeitsautomehr", sagte Frazer Rohdes, Direktor des Mustang-Wedding-Events. "Siewollen ein cooles Fahrzeug, das auf Fotos eindrucksvoll rüberkommt,wie beispielsweise der Ford Mustang".Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten vonFord besuchen Sie bitte www.ford.de.Kontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell