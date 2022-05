Kutschaty bleibt vorläufig SPD-Fraktionschef in NRW

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die SPD-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag hat nach der Wahlniederlage ihren bisherigen Vorsitzenden Thomas Kutschaty vorläufig in seinem Amt bestätigt. Dafür stimmten die Abgeordneten am Dienstag bei der ersten SPD-Fraktionssitzung nach der Landtagswahl einstimmig, wie ein Sprecher mitteilte. Die Sozialdemokraten in NRW waren bei der Landtagswahl auf einen historischen Tiefstand von 26,7 Prozent (2017: 31,2) gesackt. Insgesamt schrumpfte die SPD-Fraktion um 13 auf 56 Abgeordnete./slb/DP/jha