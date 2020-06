Sperrfrist: 15.06.2020 00:00 Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Düsseldorf (ots) - Angesichts schlechterer Umfragewerte für Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat die Opposition die NRW-Regierung scharf attackiert. SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty sagte der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag): "Diese Landesregierung hat bisher nur Chaos verursacht. Das kommt davon, wenn man selbst keine klare Linie hat und stattdessen nur darauf hört, was PR-Agenturen einem einflüstern. Das wirkt dann schnell beliebig und vor allem nicht überzeugend." Er vermisse bei Armin Laschet einen klaren Kurs und den Dialog mit den Menschen im Land, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende im Düsseldorfer Landtag. "Keine einzige Entscheidung wurde bisher auch nur ansatzweise mit oder in der Öffentlichkeit diskutiert. Das gleicht dann eher der Papstwahl: Verkündung statt Dialog." Die Verunsicherung zeige sich jetzt auch in den Umfragewerten.WWW.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4623129OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell