Kutschaty: Große Bauchschmerzen bei Lockerungen in NRW

Düsseldorf (ots) - Die SPD-Landtagsfraktion hat scharfe Kritik an den neuen Lockerungen der Corona-Beschränkungen geübt. Fraktionschef Thomas Kutschaty sagte der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag): "Bei allem Verständnis für das Bedürfnis zu mehr Alltag und Miteinander. Ich habe bei diesen weitreichenden Lockerungen große Bauchschmerzen." Denn aus den Lockerungen werde zu schnell eine leichtfertige Lockerheit im Umgang mit dem Virus. "Schauen Sie sich doch mal selbst in ihrem Umfeld um. Viele nehmen das Virus schlicht nicht mehr ernst genug. Davor möchte ich ausdrücklich warnen." Man dürfe die Erfolge bei der Eindämmung von Corona nicht aufs Spiel setzen, so Kutschaty.