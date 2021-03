Kutcho Copper-Aktie: Diese Aufgaben stehen an

Die erst seit kurzer Zeit in Deutschland gehandelte Aktie der Kutcho Copper Corp. hat ihr Jahreshoch bereits am 22. Februar bei 0,438 Euro ausgebildet. Anschließend ging der Wert in eine Konsolidierung über. Sie hielt bis zum 5. März an und ließ die Notierungen im Tief bis auf 0,226 Euro zurückfallen.

Von diesem Kursniveau aus starteten die Bullen anschließend eine Aufwärtsbewegung. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung