Unterföhring (ots) - Vom Untergang der Titanic über den Krieg der Sterne bis hin zur legendären Restaurant-Szene aus "Harry und Sally": In der dritten Folge "Beauty & The Nerd" (Donnerstag, 20:15 Uhr) wartet eine besondere Challenge auf die Spiel-Paare. Unter der professionellen Anleitung von #GZSZ-Star Raúl Richter steht das Nachspielen emotionaler Filmszenen auf dem Programm. "Eine Kussszene ist der absolute Horror!", schimpft Beauty Annabel (32, Neuss). Und ihr Nerd-Partner Elias (24, Freital bei Dresden) fügt aufgeregt hinzu: "Ich hab' danach nen vollroten Kopf."Schlagersternchen Annabel und ihr Nerd Elias haben mit der neuen Herausforderung zu kämpfen: Ihnen wurde die berühmte Kussszene aus dem Blockbuster "Spiderman" zugeteilt. "Ich habe noch nie ein Mädchen geküsst", erklärt Elfenohren-Fan Elias seine Nervosität. "Ich habe natürlich auch leichte Ängste davor." Doch Coach Raúl Richter lässt nicht mit sich verhandeln: "In der Schauspielerei ist es so. Man spielt eine Rolle. Wenn in der Szene ein Kuss verlangt wird, dann muss geküsst werden. Da will ich natürlich vollen Einsatz haben. Von beiden."Und obwohl Elias seine Aufregung nicht verbergen kann, freut er sich über die bevorstehende Einlage als Comic-Held: "Das ist eine der besten Szenen der ganzen Filmgeschichte." Dann ergänzt er gentlemanlike gegenüber seiner Partnerin: "Ich putze mir dann auch gerne noch einmal die Zähne, wenn du das möchtest." Aber können Annabel und Elias mit ihrer Performance den erfahrenen Schauspieler Raúl Richter überzeugen? Und bekommt Elias bei "Beauty & The Nerd" tatsächlich seinen allerersten Kuss?Hashtag zur Show: #BeautyNerd"Beauty & The Nerd" - immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynWeitere Informationen zur Sendung, den einzelnen Folgen und den ungleichen Paaren finden Sie unter http://presse.prosieben.de/beautynerd.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PRShow & ComedyAntonia Kreitner, Carina CastrovillariTel. +49 89 9507-1172/1108Antonia.Kreitner@ProSiebenSat1.comCarina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingJasmina WeissTel. +49 89 9507-1126Jasmina.Weiss@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/25171/4625940OTS: ProSiebenOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell