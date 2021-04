KushCo Aktie: KushCo und Greenlane fusionieren in einem Aktiendeal!

Die Aktien der auf Cannabis fokussierten Anbieter von Zusatzprodukten und Dienstleistungen KushCo Holdings, Inc. (OTCQX:KSHB) und Greenlane Holdings, Inc. (NASDAQ:GNLN) steigen am Mittwochmorgen im zweistelligen Bereich, nachdem die Unternehmen bestätigt haben, dass sie fusionieren werden.

Was geschah

Die Vereinbarung sieht vor, dass KushCo eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Greenlane wird und seine Aktionäre für jede KushCo-Stammaktie etwa 0,2546 Aktien der Greenlane-Stammaktie Klasse A erhalten. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung