Kurztrips zu Ostern: Hier gibt es die meisten Sonnenstunden in Europa

München (ots) - Eine spontane Städtereise über Ostern ist dieperfekte Gelegenheit, dem Alltagstrott zu entkommen. Und während beiuns im April die Wetterumschwünge oft unberechenbar sind, lockenandere deutsche Metropolen bereits mit sommerlichen Temperaturen undviel Sonnenschein. Welche Städte in Europa besonders vieleSonnenstunden aufwarten, präsentiert die kostenlosePremium-Wetter-App Morecast:1. Für Sonnenanbeter: VallettaDie Hauptstadt Maltas ist für Entspannungssuchende das perfekteReiseziel - denn hier kann man bereits im April am Strand liegen:Fast jeden Tag scheint von früh bis spät die Sonne von einemstrahlend blauen Himmel.2. Für Outdoor-Fans: OsloIn Oslo zählt der April mit nur sieben Regentage zu dentrockensten Monaten, im Schnitt scheint die Sonne bis zu sechsStunden am Tag. Eine Regenjacke sollte man dennoch im Gepäck haben -denn Regenschauer können sehr plötzlich entstehen.3. Für Kulturliebhaber: SevillaSevilla eignet sich als perfektes Urlaubsziel für Kultur-Fans. Diewarmen Temperaturen und die lange Sonnenscheindauer laden dazu ein,bei einem ausgiebigen Spaziergang die kulturellen Highlights Sevillaszu bestaunen.4. Für Shopping-Fans: MonacoDer April ist im Fürstentum an der Côte d'Azur der Frühlingsmonatschlechthin: bei angenehmen Temperaturen zwischen 15 und 20 Gradlässt es sich wunderbar entlang des Yachthafens flanieren oder durcheinen der Parks.5. Für Winderprobte: AmsterdamDie Hauptstadt der Niederlande ist zwar nicht gerade alsSonnenziel bekannt, doch im April scheint die Sonne hier im Vergleichzu den übrigen Landesteilen am häufigsten.Über MORECASTMORECAST ist eine Marke von UBIMET, einem international führendenWetterdienst aus Wien. Die Wetter-App bietet Nutzern hochpräziseWetterinformationen in Echtzeit. Alle Daten sind im Detail für dienächsten 24 Stunden, drei, sieben und bis zu 14 Tage einsehbar.MORECAST ist über App-Stores für Android und iPhone verfügbar.Pressekontakt:Josef LukasMedienmeteorologe+43 1 2631122 331jlukas@ubimet.comOriginal-Content von: MORECAST, übermittelt durch news aktuell