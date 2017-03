Kurzfristige Schüleraustausch-Stipendien für Ausreise im Schuljahr 2017-18 / Experiment e.V. feiert 85-jähriges Jubiläum (FOTO)

Bonn (ots) -Es gibt viele gute Gründe für einen Schulbesuch im Ausland: Oftist er ein willkommener Tapetenwechsel, man taucht in eine andereKultur ein, trifft neue Leute, lernt nebenbei eine neue Sprache underlebt eine unvergessliche Zeit. Die gemeinnützigeAustauschorganisation Experiment e.V. nimmt auch kurzfristig nochBewerbungen für eine Ausreise in diesem Sommer entgegen. 20verschiedene Länder stehen zur Auswahl, die Dauer derAustauschprogramme liegt zwischen drei Monaten bis zu einemSchuljahr.Ein zusätzlicher Anreiz sind die Stipendien, die Experiment e.V.regelmäßig an seine Teilnehmenden vergibt. "Als gemeinnützigeAustauschorganisation ist uns die Vergabe von Stipendien einbesonderes Anliegen, denn wir möchten allen Jugendlichen einenAuslandsaufenthalt ermöglichen. Daher unterstützen wir insbesondereBewerberinnen und Bewerber, deren Eltern den kompletten Betrag nichtaus eigener Kraft aufbringen können", so Sabine Stedtfeld,Teamleiterin im Schüleraustausch von Experiment e.V.Der vereinseigene Stipendienfonds ist im Jubiläumsjahr 2017besonders hoch, da Experiment e.V. sein 85-jähriges Bestehen feiert.Kurzfristig wurde der Stipendientopf noch einmal um denJubiläumsbetrag in Höhe von 8.500 Euro aufgefüllt. Jugendliche, dienoch in diesem Sommer oder zum zweiten Schulhalbjahr einenSchüleraustausch beginnen möchten, haben so auch jetzt noch dieChance auf ein Stipendium in Höhe von bis zu 2.000 Euro.Weitere Informationen zu den Programmen gibt es unterwww.experiment-ev.de/schulbesuch. Dort findet man auch weitereDetails zu den Stipendien. Ansprechpartnerin in der Geschäftsstellevon Experiment e.V. in Bonn ist Sabine Stedtfeld(stedtfeld@experiment-ev.de, 0228/9 57 22-15).Über Experiment e.V.Das Ziel von Experiment e.V. ist seit 85 Jahren der Austauschzwischen Menschen aller Kulturen, Religionen und Altersgruppen.Experiment e.V. ist gemeinnützig und das deutsche Mitglied von "TheExperiment in International Living" (EIL). 2016 reisten 1.845Teilnehmende mit Experiment e.V. ins Ausland und nach Deutschland.Ein Drittel davon erhielten Stipendien. Kooperationspartner sind u.a.das Auswärtige Amt, die Botschaft der USA, das Bundesministerium fürFamilie, Senioren, Frauen und Jugend, das Bundesministerium fürwirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der DeutscheAkademische Austauschdienst, der Deutsche Bundestag, dasGoethe-Institut und die Stiftung Mercator.Pressekontakt:Hanna Sobotka0228/95722-42sobotka@experiment-ev.deOriginal-Content von: Experiment e.V., übermittelt durch news aktuell