Kurzfristig geänderter Veröffentlichungstermin des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) am 10.03.2021

WIESBADEN (ots) - Die Pressemitteilung "Integrierte Ausbildungsberichterstattung (vorläufige Ergebnisse), Jahr 2020" kann nicht wie in der Wochenvorschau angekündigt am 10.03.2021 veröffentlicht werden. Neuer Veröffentlichungstermin ist der 16.03.2021. Grund für die Verschiebung ist eine kurzfristige Korrekturmeldung aus einem Bundesland.