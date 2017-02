Mit dem Kurzfrist-Trader (KFT) die Chancen an den Börsen wahrnehmen

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, die Lage an den Börsen ändert sich schnell: Aus saisonaler Sicht ist der Februar der schwächste Monat im ersten Halbjahr. Zumeist fehlen in dieser Jahreszeit ausreichende Impulse, um die Aktienindizes vorwärts zu treiben. Die relativ positive Berichtsaison ist inzwischen so gut wie gelaufen. Und ganz allgemein verunsichern politische Probleme...