Kurzfilme für alle! / Jetzt eigene Veranstaltung zum 8. bundesweiten Kurzfilmtag am 21.12. anmelden und kostenloses Service-Paket erhalten / Erste Botschafter: Rezo und Andreas Dresen (VIDEO)

Dresden (ots) -Am 21. Dezember heißt es zum achten Mal "Kurzfilm ab!". Derbundesweite KURZFILMTAG steht in diesem Jahr unter dem Motto "Waswäre, wenn...". Neu sind in diesem Jahr die Specials"SeniorInnenkino", "Leichte Sprache" und "Kurzfilm barrierefrei".Damit sollen weitere Menschen die Möglichkeit bekommen, Kurzfilme zuentdecken. Die ersten beiden KURZFILMTAG-Botschafter 2019 sindYouTube-Star Rezo und Filmregisseur Andreas Dresen.Was wäre, wenn wir nur noch regionale Lebensmittel kaufen könnten,jede Familie nur noch ein Auto besitzen dürfte, es Sperrzeiten fürSmartphones gäbe? Gedankenspiele wie diese möchten dieKoordinatorInnen des bundesweiten KURZFILMTAGES mit dem diesjährigenMotto anregen. Das Thema "Was wäre, wenn..." findet sich aber auch ineigens für den KURZFILMTAG zusammengestellten Filmprogrammen wieder.So geht es in der von Interfilm Berlin kuratierten Auswahl "MenschMeier. Echt jetzt?" u.a. um die Frage, wie es wohl wäre, am letztenArbeitstag vor den Ferien im Büro eingeschlossen zu werden. "FuckYou! - Kids on Fire" von der KurzFilmAgentur Hamburg dreht sich umRebellion und eigene Entscheidungen Jugendlicher und die darausentstehenden Dynamiken. Alle Filmprogramme gibt es am KURZFILMTAG zuSonderpreisen von 80 Euro netto. Die Specials sind für 50 Euro nettobuchbar. Daneben können VeranstalterInnen aber auch eigene Filme undProgramme zeigen.Jana Cernik, Geschäftsführerin beim Bundesverband DeutscherKurzfilm (AG Kurzfilm), der den KURZFILMTAG koordiniert: "UnserAktionstag ist die perfekte Gelegenheit, um gemeinsam mit Nachbarnund Freunden, Bekannten und Unbekannten erst Filme auszuwählen, dieseanzuschauen und dann darüber zu reden. Wir möchten alle einladen, dievielfältige Welt der Kurzfilme zu entdecken. Und deshalb haben wirdas Angebot unserer Specials weiter ausgebaut." Neben KitaKino und"Wir zeigen's euch!", dem KURZFILMTAG für Jugendliche, werden nunauch ältere Kurzfilmfans ("SeniorInnenkino"), Menschen mitLernschwierigkeiten ("Leichte Sprache") und ein hör- undsehgeschädigtes Publikum ("Kurzfilm barrierefrei") angesprochen. "Obin der hippen Großstadt-Location oder im improvisierten Kinosaal aufdem Land - der KURZFILMTAG kann wirklich überall stattfinden", soCernik.Es ist ganz einfach, beim KURZFILMTAG dabei zu sein. Man brauchtnur eine Idee und einen Raum, etwa eine Kiezkneipe, die WG-Küche oderauch ein Kino. Sobald die Veranstaltung auf https://kurzfilmtag.comangemeldet wurde, stellt die AG Kurzfilm ein kostenlosesRundum-Sorglos-Paket zur Verfügung. Der Service beinhaltet u.a.Werbematerialien, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Beratung.Wer am KURZFILMTAG nicht selbst eine Veranstaltung auf die Beinestellen möchte, kann sich zurücklehnen und auch als ZuschauerIn indie Kurzfilmwelten eintauchen.Vielfalt zeichnet nicht nur die VeranstalterInnen und Programme,sondern auch die prominenten BotschafterInnen aus, die den Aktionstagjedes Jahr unterstützen. Den Anfang für die 2019er Ausgabe machenYouTube-Star Rezo und Filmregisseur Andreas Dresen ("Gundermann") mitkurzen Clips, die unterschiedlicher nicht sein könnten(https://kurzfilmtag.com/botschafter.html). Weitere BotschafterInnenfolgen in den nächsten Wochen.