Kurzfilme für alle Filmfans - überall / Beim KURZFILMTAG steht das Publikum im Mittelpunkt - ob in Metropolen oder auf dem Land, ob in Kinos oder an anderen Orten (FOTO)

Dresden (ots) - Am kürzesten Tag des Jahres packt Deutschland dasKurzfilmfieber. Am 21. Dezember, aber auch in den Tagen davor und danach, zeigenunzählige Veranstalter*innen Kurzfilme aller Couleur. Neun Tage vor dem Eventstehen 317 Veranstaltungen fest - so viele wie noch nie zu diesem Zeitpunkt. Sieverteilen sich über die gesamte Republik. Einige Events werden bis zumKURZFILMTAG noch hinzukommen. Fünf herausragende Veranstaltungsideen wurden mitKreativpreisen geehrt.Der KURZFILMTAG ist ein Aktionstag für das Publikum. Als solcher zieht er nichtnur urbanes Publikum in Kinos, Kneipen, Kirchen und an viele andere Orte. Er istinsbesondere für alle, die in kleineren Städten und auf dem Lande leben, einwillkommenes kulturelles Angebot im ansonsten oft überschaubarenVeranstaltungskalender. Dabei spielen die Kinos eine wichtige Rolle. ChristineBerg, Vorstandsvorsitzende des HDF KINO, der die Interessen von über 600Kinobetreiber*innen vertritt: "In vielen Orten auf dem Land sind Kinos dieeinzige vorhandene Kulturstätte und bieten den Menschen viel mehr als das reineFilmerlebnis. Es gibt viele HDF-Mitglieder in der Fläche, die mit einem tollenFilmangebot, vielen Veranstaltungen und Sondervorführungen für ein buntes undabwechslungsreiches Kulturleben in Dörfern und Kleinstädten sorgen. Dazu gehörenauch Kurzfilme und es freut mich, dass diese Kinos beim KURZFILMTAG besonders imFokus stehen."Vermittlung von Filmkultur mit dem KURZFILMTAGDie Stärke von Kinos besteht nicht nur im Abspiel von Kinofilmen, sondern auchin der Vermittlung von Filmkultur. Genau dort setzt der KURZFILMTAG an mitseinen vielfältigen Kurzfilmangeboten, und zwar nicht nur in Metropolen, sonderngerade auch in kleinen Städten und auf dem Land. Felix Bruder, Geschäftsführerdes Kinoverbandes AG Kino: "Damit Kinos in kleineren Städten und auf dem Landihre Rolle als Kulturort ausfüllen können, helfen Formate wie der KURZFILMTAGenorm. Durch die Zusammenarbeit der Partner entsteht mehr Sichtbarkeit und diebeteiligen Kinos können Marketingideen und Programmkonzepte austauschen." JanaCernik, Geschäftsführerin bei der AG Kurzfilm, die den KURZFILMTAG koordiniert:"Wir als Bundesverband Deutscher Kurzfilm beobachten seit Jahren dieEntwicklungen im Film- und Kinomarkt. Wir versuchen Angebote zu schaffen, diedem Rechnung tragen. Der KURZFILMTAG ist eines davon. Seit nunmehr acht Jahrenbieten wir eine an Formen und Themen abwechslungsreiche Filmauswahl fürZielgruppen von ganz klein bis zu SeniorInnen an. Von Beginn haben wir dabeiausdrücklich die in der Fläche lebende Bevölkerung angesprochen, sei es überKinos oder - wo diese fehlen - über alternative Abspielorte." InSchwerpunktregionen erzählen etwa Regionalmanager*innen im direkten Kontakt mitpotentiellen Veranstalter*innen von der Idee des KURZFILMTAGES. Und das mitErfolg: In Brandenburg finden in diesem Jahr insgesamt 33 Veranstaltungen statt,in Thüringen sind es 15. Das sollen perspektivisch noch mehr werden, auch inanderen Regionen der Republik. Initiativen, wie sie etwa vom BundesverbandKommunale Filmarbeit kommen, ebnen dafür den Weg. Vorstandsvorsitzender AndreasHeidenreich: "Wir bieten sehr häufig Beratungen an für Orte, in denen Kinosgeschlossen werden und keine Nachfolger zu finden sind oder wo BürgerInnenverhindern wollen, dass das Kino verschwindet. Aus eigenem Antrieb derBürgerInnen vor Ort entstehen dann dort Vereine und Genossenschaften, die derFilmkultur auf dem Land helfen, zu überleben."Raus aus dem vorweihnachtlichen Trubel, rein in fantastische Kurzfilm-WeltenWas ist das Besondere am KURZFILMTAG? Am kürzesten Tag des Jahres treffen sichdie unterschiedlichsten Menschen gemeinsam vor Leinwänden und Bildschirmen, umin ganz unterschiedliche Kurzfilm-Welten einzutauchen und sich zugleich demvorweihnachtlichen Trubel zu entziehen. Mitunter ergänzen Gesprächsrunden mitFilmemacher*innen, Livemusik oder Lesungen das kurzfilmische Angebot. Diediesjährige Ausgabe des Aktionstages - und damit auch einige der eigenszusammengestellten Filmprogramme - steht unter dem Motto "was wäre, wenn...".Jeder Mensch kann beim KURZFILMTAG dabei sein, ob als Zuschauer*in oder miteinem eigenen Event. Dank der Specials für kleine und größere Kinder sowieJugendliche, Senior*innen, Sehbehinderte, Hörgeschädigte und Menschen mitLernschwierigkeiten haben alle die Möglichkeit, Kurzfilme zu entdecken."Inzwischen gibt es unzählige Veranstalter*innen, bei denen der KURZFILMTAG alsfester Termin im Jahreskalender steht. Besonders freut uns, dass viele von ihnenimmer wieder mit neuen Ideen das kurze Format feiern", so Cernik.Außergewöhnliche Veranstaltungsideen werden alljährlich mit Kreativpreisenausgezeichnet. Gerade wurden die fünf Ehrungen für 2019 vergeben. Sie gehen andas Bennohaus Münster, das LISALUNA Kurzfilm Kurzfestival in Duisburg, dasB-Movie Kino St. Pauli in Hamburg, die Eckermann-Buchhandlung in Weimar sowiedas Senior*innenkino in Döbeln, eine Zusammenarbeit des Caritasverbandes für dasDekanat Meißen e.V. und der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt eG. Neben demTitel freuen sich die Preisträger*innen über jeweils 100 Euro Preisgeld sowiezusätzliche Werbung.Traditionell unterstützen prominente Botschafter*innen den KURZFILMTAG mit einempersönlichen Clip. In diesem Jahr sind dies YouTube-Star Rezo, FilmregisseurAndreas Dresen, Schauspielerin Marleen Lohse und KiKA-Moderator Tim Gailus.Die Botschafter*innen-Clips: https://kurzfilmtag.com/botschafter.htmlAlle bisher feststehenden Veranstaltungen im Überblick:https://kurzfilmtag.com/veranstaltungsorte.htmlBis zum KURZFILMTAG kommen täglich weitere Events hinzu!Bildmaterial:http://kurzfilmtag.com/presse.htmlÜber den KURZFILMTAGGeboren wurde der KURZFILMTAG 2011 in Frankreich als "Le jour le plus court".Hierzulande gibt es ihn seit 2012. Seitdem wird er von der AG Kurzfilm, demBundesverband Deutscher Kurzfilm, koordiniert. Inzwischen feiern auch vieleandere Länder den KURZFILMTAG. Schirmherrin der deutschen Ausgabe ist dieBeauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Staatsministerin Prof.Monika Grütters.Der achte deutsche KURZFILMTAG wird gefördert von der Filmförderungsanstalt, derBeauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, derVerwertungsgesellschaft für Nutzungsrechte an Filmwerken mbH, der Kulturstiftungdes Freistaates Sachsen, der Thüringer Staatskanzlei, der SächsischenStaatskanzlei, dem Medienboard Berlin-Brandenburg und von Aktion Mensch. Partnersind EclairPlay, ARTE, filmecho/filmwoche, der AG Kino - Gilde deutscherFilmkunsttheater e.V., der HDF KINO e.V., der Bundesverband KommunaleFilmarbeit, First Steps, der Bundesverband Jugend und Film, die DeutscheKinemathek - Museum für Film und Fernsehen, die DEFA-Stiftung, interfilm Berlin,die KurzFilmAgentur Hamburg e.V. und Indiekino Berlin.Pressekontakt:Stefan BastTelefon: 0179.664 15 80 | E-Mail: presse@kurzfilmtag.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/107647/4468370OTS: KURZFILMTAGOriginal-Content von: KURZFILMTAG, übermittelt durch news aktuell