Kurze Laufzeit, unfassbar günstig: eazy führt flex-Option bei Internet-Tarifen ein (FOTO)

Augsburg (ots) -Für nur 3 Euro mehr im Monat kann bei eazy nach den ersten 3Monaten monatlich gekündigt werdenDie Internet- und Festnetz-Angebote von eazy stehen für einfacheund unschlagbar günstige Tarife ohne Haken - und ab sofort fürFlexibilität zum unfassbaren Preis. Preisbewusste Kunden müssen sichnicht mehr zwischen Sparen und Flexibilität entscheiden. Mit derneuen flex-Option ist jetzt beides gleichzeitig möglich. Flexibilitätzum super Sparpreis."Flexibel, aber dafür deutlich teurer? Nicht bei eazy!",kommentiert Johannes Schubert, Geschäftsführer bei eazy. "Mit derflex-Option bieten wir eine kurze Vertragslaufzeit zum unfassbarenPreis-Leistungsverhältnis, ohne Tricks und ohne versteckte Kosten.Wer sich nicht binden oder uns auch einfach mal testen möchte, hatjetzt keine Ausrede mehr."Mit der flex-Option können Kunden ihren Tarif nach dem drittenVertragsmonat jederzeit mit einer Frist von 30 Tagen kündigen. Damitentfällt bei eazy-Tarifen mit der flex-Option die sonst üblicheVertragsbindung von 24 Monaten. Außer den 3 EUR/Monat Aufpreisentstehen für die flex-Option keine weiteren Zusatzkosten imVergleich zu den Tarifen mit 24 Monaten Mindestlaufzeit beiidentischer Leistung. Damit kosten die flexiblen Internet-Flatrateseazy20 flex 14,99 EUR/Monat und eazy50 flex derzeit 19,99 EUR/Monat(statt 22,99 EUR/Monat), wie immer ohne Preiserhöhung nach 12 Monatensowie inklusive WLAN-Router und Festnetzanschluss."Das eazy-Angebot ist vor allem für besonders preisbewussteVerbraucher interessant, die nur wenig Geld für einenInternetanschluss über das Kabelnetz ausgeben wollen. Mit der neuenflex-Option tauchen diese nun auch ohne lange Vertragslaufzeit in dieKabelwelt ein und können ihren Anschluss bereits nach drei Monatenkündigen. Damit umfasst das Angebot von eazy zu einem attraktivenPreis eine noch nie dagewesene Flexibilität. Eine Kombination, dieden Bedürfnissen vieler Interessenten entspricht", fügt HolgerSchmieding, Vice President Consumer Sales bei Unitymedia, hinzu.eazy ist das Angebot für zuverlässiges Internet und Festnetz ohneSchnickschnack und das zu unfassbar günstigen Preisen. Bei eazysurfen Kunden nicht nur mit dem Premium-Router Connect Box, sondernauch im Premium-Kabel-Netz von Unitymedia. Neben der Internet-Flatrate mit bis zu 20 Mbit/s für 11,99 EUR/Monat gibt es aktuell biszum 31.05.2019 für 5 Euro mehr das Upgrade auf bis zu 50 Mbit/s.Immer mit dabei: Der Festnetzanschluss, bei dem dieRufnummernmitnahme möglich ist. Entweder werden Telefonateminutengenau abgerechnet (Festnetz 2,5 Cent/Min, Mobilfunk 19,9Cent/Min) oder der Kunde bucht die optionale Festnetz-Flatrate für4,99 EUR/Monat hinzu. Wenn nötig kommt sogar der Techniker kostenlosnach Hause und installiert den Anschluss. Die einmaligeBereitstellungs- und Versandgebühr beträgt 39,99 EUR.Das eazy-Angebot ist ausschließlich auf www.eazy.de erhältlich undsteht Kunden im Unitymedia-Netz in Nordrhein-Westfalen, Hessen undBaden-Württemberg zur Verfügung. Die Vermarktung des Angebots, dasKunden im Unitymedia-Netz in Nordrhein-Westfalen, Hessen undBaden-Württemberg zur Verfügung steht, findet ausschließlich übereazy.de statt. Prozesse wie Installation und Service laufen auslogistisch-organisatorischen Gründen über Unitymedia.eazy ist eine Marke der Vertriebswerk GmbH, einem Spezialisten fürMultichannel-Vertrieb. Das Unternehmen bietet vielfältigen Partnern,wie zum Beispiel Telekommunikationsanbietern, innovative,technologiebasierte Komplettlösungen an.Ansprechpartner für Medienanfragen:Panke Consulting GmbH, Schwedenstr. 17, 13357 BerlinTel.: +49 30 74 927 731Email: presse@eazy.deOriginal-Content von: Vertriebswerk GmbH, übermittelt durch news aktuell