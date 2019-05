Kurze Filme, kleine Experimente: Das 3sat-Programm zu den 65. Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen (FOTO)

Mainz (ots) -Zwei Kurzfilmnächte, ab Dienstag, 7. Mai 2019Mit ErstausstrahlungenAnlässlich der 65. Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen (1. bis6. Mai 2019) zeigt 3sat am Dienstag, 7., und Mittwoch, 8. Mai 2019,Kurzfilme aus den vergangenen Wettbewerben in seinem Programm. 3satist seit 1999 Medienpartner, vergibt in Oberhausen den3sat-Förderpreis und begleitet die Kurzfilmtage in seinem Programm.Den Auftakt macht am Dienstag, 7. Mai 2019, 23.40 Uhr, derGewinner des 3sat-Förderpreises 2018 "Bigger Than Life"(Erstausstrahlung). Für mehrere Hundert Millionen Euro hat dieRegierung Mazedoniens (inzwischen: Republik Nordmazedonien) einstädtebauliches Mammutprojekt gestartet. Regisseur Adnan Softiczerlegt in seinem Kurzfilm die Hybris dieses monumentalenKonstruktionsplans auf selbstironische Weise: Angesichts desarchitektonischen und ideologischen Übermaßes entwickelt sich der30-minütige Kurzfilm zu einer (komischen) Oper in vier Akten.Im Anschluss, um 0.20 Uhr, folgt der mehrfach preisgekrönteExperimentalfilm "Die Hymnen Moskaus" (Erstausstrahlung) desrussischen Künstlers und Filmemachers Dimitri Venkov. Im MoskauerHimmel hängend und begleitet von elektronischen Variationen dersowjetischen und russischen Hymnen ziehen ikonische Gebäude des 20.und 21. Jahrhunderts vorbei.Am Mittwoch, 8. Mai 2019, zeigt 3sat um 23.20 Uhr "Carlotta'sFace" (Erstausstrahlung). Die fantasievoll animierte dokumentarischeErzählung von Arzt und Neurowissenschaftler Valentin Riedl undRegisseur Frédéric Schuld ist inspiriert von Carlottaslithografischen Selbstporträts, die aufgrund eines seltenen,unheilbaren Defizits ihres Gehirns jeden Tag eine andere Frau imSpiegel sieht.Im Anschluss, um 23.35 Uhr, folgt Carolin Schmitz' humorvoller undempathischer Film "Krise" (Erstausstrahlung). Darin sitzen viergleich aussehende und identisch gekleidete Männer mittleren Altersnebeneinander auf einer Couch und erzählen mit verschiedenen Stimmenvon Krisenmomenten aus ihrem Leben.Mit "Überführung" von Drehbuchautor und Regisseur PatriceLaliberté zeigt 3sat um 23.35 Uhr einen sensiblen Coming-of-Age-Filmaus Kanada über einen jugendlichen Graffiti-Sprayer. Um 23.55 folgt"Damenbartblick" in Erstausstrahlung, das visuell verspielte Ergebnisder Kooperation des deutschen Musikers Jo Zimmermann alias"Schlammpeitziger" mit dem ukrainischen Künstlerpaar "KotaUtka"("KatzeEnte").Um 0.00 Uhr erzählt der japanische Animationsfilm "Sato noChihiro" im Stil eines Comics sieben kleine, miteinander verwobeneKurzgeschichten. Den Abschluss der Kurzfilmnacht macht um 0.05 Uhrder Animationsfilm "Das Leben ist hart" des Schweizer RegisseursSimon Schnellmann, in dem ein schwarzer Punkt fünf kurze Episodenüber das Leben verbindet.Im Rahmen seiner Medienpartnerschaft verleiht 3sat bei den 65.Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen zum 21. Mal den3sat-Förderpreis. Der mit 2.500 Euro dotierte Preis ist für eineArbeit einer Regisseurin oder eines Regisseurs im DeutschenWettbewerb bestimmt, die durch eine besondere Sichtweise besticht.Der Preis umfasst darüber hinaus das Angebot, den ausgezeichnetenBeitrag zu erwerben und im 3sat-Programm zu präsentieren.Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/kurzfilmtageoberhausenWeitere Informationen sowie Kurzfilme als Video-Stream:https://ly.zdf.de/bhFY/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell