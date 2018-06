Kurz will Kontrollen an Binnengrenzen verhindern

LINZ (dts Nachrichtenagentur) - Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz will auf dem EU-Sondergipfel am Sonntag Kontrollen an den Binnengrenzen verhindern. Das sagte er nach einem Treffen mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Mittwoch in Linz. Solche Kontrollen könnten jedoch nur verhindert werden, wenn der Außengrenzschutz verstärkt werde.

Auch das Durchwinken von Flüchtlingen nach Mitteleuropa müsse verhindert werden, darum solle es auf dem für Sonntag geplanten Gipfel gehen. Darüber hinaus demonstrierten Kurz und Söder am Mittwoch Einigkeit bei vielen Themen. Österreich und Bayern bildeten einen starken Wirtschaftsraum mit gemeinsamen Interessen. Unterschiedliche Meinungen zwischen Österreich und Bayern gebe es insbesondere bei Fragen des Verkehrs, beispielsweise wenn es um den Flughafen Salzburg oder die Transitproblematik nach Tirol gehe, sagte Kurz.

