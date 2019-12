Kurz erklärt: Kernkomponente für eine neue Ära - das Batteriesystem (FOTO)

Wolfsburg (ots) -- Volkswagen Group Components produziert Hochvolt-Batteriesystemefür alle Elektrofahrzeuge auf der MEB-Plattform(1) im VolkswagenKonzern- Serienproduktion am Komponenten-Standort Braunschweig bereitsgestartetBis zu 550 Kilometer(2) mit einer Batterieladung: Der rein elektrische ID.3(3)von Volkswagen beeindruckt mit hoher Fahrdynamik und großen Reichweiten. Er istdas erste Modell einer Baureihe von Fahrzeugen auf Basis des modularenE-Antriebs-Baukastens (MEB). Dank der Schnellladefähigkeit lässt sich der ID.3mit 100 kW Ladeleistung innerhalb von 30 Minuten um rund 290 KilometerReichweite (WLTP) nachladen. Möglich macht dies das Herzstück des E-Fahrzeugs:die Batterie. Im neuen ID.3 wird ein Hochvolt-Batteriesystem verbaut, dasäußerlich einer Tafel Schokolade ähnelt. Im Inneren des Systems werden bis zuzwölf Batteriemodule verbaut und miteinander verschaltet. Das BraunschweigerWerk der Volkswagen Group Components fertigt künftig bis zu 500.000 dieserEnergiespeicher im Jahr. Doch wie funktioniert ein solches Batteriesystem?Der Aufbau einer Batterie: Zelle - Modul - SystemFür das Hochvolt-Batteriesystem werden Lithium-Ionen-Zellen genutzt, wie sieauch in Mobiltelefonen oder Notebooks eingebaut sind. Eine einzelneBatteriezelle ist die kleinste Einheit im Batteriesystem. Sie kann Energiespeichern und wieder abgeben. 24 dieser Zellen werden derzeit in einemBatteriemodul gekoppelt. Die Anzahl der Module, die dann zu einem Batteriesystemzusammengesetzt werden, ist variabel. Dieser modulare Aufbau ermöglicht maximaleFlexibilität: Je höher die vom Kunden gewünschte Reichweite, desto mehr Modulewerden im Batteriesystem verbaut. Die grundlegende Struktur aber bleibt stetsgleich. Für den ID.3 werden bis zu zwölf Module über Hochvoltverbinder zu einemBatteriesystem zusammengefügt. Bis zu 408 Volt Spannung liegen dabei im Systeman - deutlich mehr als an der heimischen Steckdose, die nur 230 Volt liefert.Eine Leistungselektronik steuert den Hochvolt-Energiefluss zwischen der Batterieund dem E-Motor und wandelt dabei den in der Batterie gespeicherten Gleichstrom(DC) in Wechselstrom (AC) für den Traktionsmotor um. Gleichzeitig wird das12-Volt-Gleichstrom-Bordnetz mit Hilfe eines DC/DC-Wandlers mit Niederspannungversorgt. Aufgeladen wird die Batterie im normalen Wechselstromnetz mit einermaximalen Ladeleistung von 11 kW und im Gleichstromnetz mit bis zu 125 kW.Zentrale Verteilstelle für die EnergieDer MEB schöpft die technischen Möglichkeiten der Elektromobilität voll aus. DasE-Fahrzeug kann praktisch um die Batterie herum entwickelt werden, sodass fürden Energiespeicher ausreichend Platz zur Verfügung steht. Durch diesenkonstruktiven Ansatz ergeben sich zahlreiche Vorteile für die Positionierung derAntriebskomponenten und Zusatzaggregate. Die flache Bauweise und Anordnung derBatterie im Fahrzeugunterboden ermöglicht zudem einen großzügigenFahrzeuginnenraum zwischen den Achsen. Das Aluminium-Batteriegehäuse mitintegriertem Crashrahmen schützt die Batterie und sorgt für optimale Stabilitätsowie eine erhebliche Gewichtseinsparung. Die Aerodynamik im Fahrzeugunterbodenoptimiert der solide, ebenfalls aus Aluminium konstruierte Auffahrschutz desBatteriesystems.Neues Zentrum für BatteriekompetenzIm Werk der Volkswagen Group Components in Braunschweig, wo bereits seit 2013Batteriesysteme für E-Fahrzeuge in Serie produziert werden, fand auch dieEntwicklung des gesamten MEB-Batteriesystems inklusive der Hard- und Softwarestatt. Auf einer Fläche von ungefähr neun Fußballfeldern ist ein Neubau mitmodernster Anlagen- und Produktionstechnik entstanden. Bis zu 500.000Batteriesysteme werden im Braunschweiger Werk der Volkswagen Group Componentskünftig pro Jahr gefertigt.-----(1) MEB: Modularer E-Antriebs-Baukasten(2) Reichweite: Bis zu 550 Kilometer nach WLTP(3) ID.3: Das Fahrzeug wird noch nicht zum Verkauf angeboten.-----Bildhinweis: Zahlreiche weitere Bilder finden Sie unterwww.volkswagen-newsroom.com-----Das ist die Volkswagen Konzern Komponente. Die Volkswagen Konzern Komponenteverantwortet als unternehmerisch eigenständige Geschäftseinheit unter dem Dachder Volkswagen AG die Entwicklung und Fertigung strategischer Komponenten fürdie fahrzeugproduzierenden Marken des Konzerns. In fünf Geschäftsfeldern Motorund Gießerei, Getriebe und E-Antrieb, Fahrwerk, Sitze und E-Mobilität arbeiten80.000 Mitarbeiter in weltweit über 60 Werken an 47 Produktionsstandorten. Das ist die Volkswagen Konzern Komponente. Die Volkswagen Konzern Komponenteverantwortet als unternehmerisch eigenständige Geschäftseinheit unter dem Dachder Volkswagen AG die Entwicklung und Fertigung strategischer Komponenten fürdie fahrzeugproduzierenden Marken des Konzerns. In fünf Geschäftsfeldern Motorund Gießerei, Getriebe und E-Antrieb, Fahrwerk, Sitze und E-Mobilität arbeiten80.000 Mitarbeiter in weltweit über 60 Werken an 47 Produktionsstandorten. Sieentwickeln und fertigen Fahrzeugkomponenten, gestalten Zukunftsthemen wieLadeinfrastruktur oder Batterierecycling - und leisten so einen entscheidendenWertbeitrag für den Volkswagen Konzern, seine Marken und Produkte.Vorstandsvorsitzender der Konzern Komponente ist Thomas Schmall.