Kurz beim EU-Gipfel: Es gibt Bewegung in die richtige Richtung

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Österreichs Kanzler Sebastian Kurz sieht beim EU-Gipfel zum milliardenschweren EU-Haushalt Fortschritt.



"Mein Eindruck ist, dass es jetzt Bewegung in die richtige Richtung gibt", sagte Kurz am Freitag beim EU-Sondergipfel in Brüssel. "Wir sind hier, um eine Lösung zu finden. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass das möglich ist."

Nun erwarte er einen neuen Vorschlag von EU-Ratschef Charles Michel für den Mehrjährigen Finanzrahmen der Jahre 2021 bis 2027. Dieser müsse dann studiert und diskutiert werden. "Und hoffentlich führt das am Ende des Tages zu einer Lösung." Kurz machte allerdings auch klar, dass es - selbst wenn es gut laufe - noch "einige Zeit" bis zu einer Einigung dauern dürfte./wim/DP/men