Kurz: Migranten-Auffanglager könnten nicht nur Italien helfen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die geplanten Migranten-Auffanglager in europäischen Mittelmeerländern könnten nach Einschätzung von Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz auch das Weiterziehen von Menschen in Länder wie Österreich und Deutschland einschränken.



"Derzeit ist es so, dass viele dieser Menschen einfach unregistriert weitergewunken werden", sagte er am Freitag am Rande des EU-Gipfels in Brüssel. "Wenn es jetzt in Ländern wie Italien oder Griechenland in Zukunft geschlossene Hotspots gibt, wo diese Menschen versorgt werden, aber nicht weitergewunken werden nach Mitteleuropa, dann kann das auch zu einer Entlastung von Ländern wie Österreich oder anderen führen."

Ob die Migranten-Auffanglager in EU-Staaten an der Mittelmeerküste wirklich zu sinkenden Asylzahlen in Deutschland führen könnten, ist allerdings unklar. Länder wie Italien und Griechenland wollen sie nämlich nach Diplomatenangaben nur dann einrichten, wenn ihnen im Gegenzug auch schutzbedürftige Migranten abgenommen werden. Damit das System funktionieren kann, dürfte sich das größte EU-Land Deutschland der Solidarität wohl kaum verweigeren können - im Gegensatz zu dem relativ kleinen EU-Land Österreich, das bereits angekündigt hat, sich angesichts der Aufnahmezahlen in den vergangenen Jahren nicht an der Umverteilung beteiligen zu wollen.

Damit stellt sich die Frage, ob die Einrichtung der zentralen Sammellager Bundeskanzlerin Angela Merkel (CSU) im Streit mit der CSU hilft, oder ihr nicht vielleicht sogar schaden könnte.

In der Auseinandersetzung hat die CSU von Merkel bis Sonntag einen europäischen Ansatz verlangt, um das Weiterwandern von Flüchtlingen innerhalb der EU zu unterbinden. Anderenfalls will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) im Alleingang bereits in anderen Ländern registrierte Flüchtlinge an der deutschen Grenze zurückweisen lassen. Dies könnte die Zukunft der großen Koalition, aber auch den Zusammenhalt in der EU gefährden, weil Merkel einen solchen Schritt für unvereinbar mit EU-Recht hält./aha/DP/men