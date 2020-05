Kurz: EU-Vorschlag für Coronahilfen ist Startpunkt für Verhandlungen

WIEN (dpa-AFX) - Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hat den Vorschlag der EU-Kommission über ein Konjunkturprogramm in der Corona-Krise als "Startpunkt für die Verhandlungen" bezeichnet.



EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will 750 Milliarden Euro für die wirtschaftliche Erholung Europas mobilisieren. Österreich gilt zusammen mit Schweden, Dänemark und den Niederlanden als "die sparsamen Vier", die statt nicht zurückzahlbarer Zuschüsse auf die Vergabe günstiger Kredite setzen. "Was noch verhandelt werden muss, das ist die Höhe sowie das Verhältnis zwischen Zuschüssen und Krediten", teilte Kurz der österreichischen Nachrichtenagentur APA am Mittwoch mit.

Während einige Länder möglichst viel einforderten, sprächen sich Länder wie die Niederlande, Schweden, Dänemark und Österreich "aus Verantwortung gegenüber unseren Steuerzahlern" klar für Kredite aus, teilte Kurz weiter mit./oe/DP/jha