Kurtaxe für Gratis-Nahverkehr: CSU-Fraktion stärkt Tourismus in Bayern

München (ots) - Kurorte sollen ihre Einnahmen aus den Kurabgaben künftig zurStärkung des öffentlichen Nahverkehrs sowie für ortsübergreifendeVeranstaltungen und Erholungsangebote in der Region verwenden dürfen. Einentsprechender Entwurf zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes wurde aufInitiative der CSU-Fraktion gemeinsam mit den Freien Wählern in den BayerischenLandtag eingebracht."Wenn Gemeinden ihren Gästen kostenlose Fahrten anbieten wollen, müssen sie dasnicht mehr aus der eigenen Tasche bezahlen, sondern können bei der Finanzierungauf die Kurbeiträge zurückgreifen. Dass die zweckgebundenen Tourismusabgabenbislang nicht für ortsübergreifende Erholungsangebote in unseren Urlaubsregionenverwendet werden können, ist ebenfalls aus der Zeit gefallen", sagt KlausHoletschek, der Initiator der Gesetzesänderung.Klaus Stöttner, der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Tourismus der CSU-Landtagsfraktion, ergänzt: "Kurgäste sind heute weit über die Grenzen desjeweiligen Kurortes hinaus unterwegs und genießen die vielfältigen Angebote imUmland. Ein starker ÖPNV macht unsere Tourismusregionen in Bayern daher nochattraktiver. Zudem können die Kurorte damit einen wichtigen Beitrag für denKlimaschutz leisten."Pressekontakt:Ursula HoffmannPressesprecherinTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail: ursula.hoffmann@csu-landtag.deAndreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deMarcel EscherPressereferent und Referent für Social MediaTelefon: 089/4126-2452Telefax: 089/4126-69452E-Mail : marcel.escher@csu-landtag.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53955/4488889OTS: CSU-Fraktion im Bayerischen LandtagOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell