Kurt-Magnus-Preis für SWR Mitarbeiterin (FOTO)

Charlotte Grieser für Beiträge der multimedialen Abteilung Wissenund Bildung ausgezeichnetFrankfurt, Baden-Baden. Die Jury des Kurt-Magnus-Preis 2019 hatentschieden, in diesem Jahr zwei zweite Preise, sowie einen drittenund vierten Preis zu vergeben. Einer der beiden mit 6000 Eurodotierten zweiten Preise geht an die SWR Mitarbeiterin CharlotteGrieser, die für die multimediale Abteilung Wissen und Bildung inBaden-Baden arbeitet. Eingereicht waren insgesamt sieben jungeKandidatinnen und Kandidaten aus den ARD-Landesrundfunkanstaltensowie dem Deutschlandradio.Kommentar und Beitrag für SWR2 Wissen überzeugte die Jury Die Jurylobt die Vielfalt und Bandbreite der Einreichung von CharlotteGrieser. Als meinungsstarke Autorin überzeugt sie in einem Kommentarzum Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichtes zurIntersexualität, in dem sie schlüssig und nachdrücklich ihreAuffassung belegt, dass das Urteil nicht nur richtig sei, sondernauch längst überfällig. Besonders beeindruckt hat die Jury einBeitrag über den Großen Ameisenbär, den die junge Journalistin ineinem Portrait für SWR2 Wissen den Hörerinnen und Hörern nahebringt.Genaue Beobachtung, plastische Schilderung und auch eine gehörigePortion Witz kennzeichnen dieses Stück, mit dem sie sich alsausgezeichnete und talentierte Journalistin im Bereich Wissenschaftempfiehlt. Charlotte Grieser arbeitet nach ihrem Volontariat beim SWR(2013-2015) als freie Mitarbeiterin für die multimediale AbteilungWissenschaft und Bildung. Von 2004 bis 2011 studierte sie Theater-,Film und Fernsehwissenschaft in Köln und schloss das Studium mit demMagister ab. Bereits in ihrer Studienzeit arbeitete sie beimHochschulradio der Universität mit und war nebenbei auch für andereMedien als Journalistin sowie als Medientrainerin tätig.