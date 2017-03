Kurt-Magnus-Preis für NDR Sportreporter Cassalette

Hamburg (ots) - Moritz Cassalette aus der Sportredaktion des NDRHörfunks ist am Mittwoch, 22. März, in Frankfurt/Main mit demKurt-Magnus-Preis ausgezeichnet worden. Für seine herausragendenLeistungen als Sportreporter erhielt er den 1. Preis. DerKurt-Magnus-Nachwuchsförderpreis der ARD gilt als eine derbedeutendsten Auszeichnungen für junge Radiojournalisten inDeutschland.In der Jury-Begründung heißt es: "Der Mann kann alles: kurzeEinspieler, lange Formate, Moderation und die Live-Reportage mitihren lauten und leisen Tönen."Joachim Knuth, NDR Programmdirektor Hörfunk: "Moritz Cassaletteverbindet auf ideale Weise die Eigenschaften eines Sportjournalistender neuen Generation: Er ist sowohl ein außerordentlich talentierterLivereporter als auch Storymacher - egal, ob es dabei um kurzeprägnante Formate oder lange Features geht. Sein Stil istunverwechselbar und kreativ, seine Perspektive oft eineüberraschende. Hintergründig und unterhaltsam zu sein - das ist beiMoritz Cassalette kein Widerspruch."Moritz Cassalette, 1983 in Bremen geboren, volontierte beiHit-Radio Antenne Niedersachsen im Studio Bremen und war dort danachdrei Jahre lang Redakteur. Seit 2010 arbeitet er als fester freierMitarbeiter in der zentralen Sportredaktion des NorddeutschenRundfunks in Hamburg als Autor, Reporter und Moderator. SeineLive-Reportagen und Berichte sind bei NDR 2 und auf NDR Info sowiebundesweit in vielen ARD-Radioprogrammen zu hören. Darüber hinaus ister für das Team der ARD-Radio-Recherche Sport tätig. Auch bei großeninternationalen Sportevents ist Moritz Cassalette für die ARD dabei.Zuletzt berichtete er u. a. von den Olympischen Sommerspielen in Rio,den Paralympics, den Olympischen Jungendspielen und der Tour deFrance.Für seine Arbeit wurde Moritz Cassalette 2016 bereits mit demHerbert-Zimmermann-Preis ausgezeichnet und 2013 vom medium magazinals einer der besten deutschen Nachwuchsjournalisten "Top 30 bis 30"geehrt.Der Kurt-Magnus-Preis der ARD ist in diesem Jahr zum 55. Mal vonder Dr.-Kurt-Magnus-Stiftung vergeben worden. DieKurt-Magnus-Stiftung fördert qualifizierte Nachwuchskräfte desdeutschen Hörfunks. Die Federführung für die Preisverleihung liegtbeim Hessischen Rundfunk, bei dem Dr. Kurt Magnus bis zu seinem Tod1962 Vorsitzender des Verwaltungsrats war.Pressefotos ab 14.00 Uhr bei ARD-foto.dePressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationRalph ColemanTel: 040-4156-2304http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell