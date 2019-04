Kurt-Magnus-Preis der ARD 2019 verliehen / Preisträger kommen von SWR, rbb, WDR und Deutschlandradio

Frankfurt am Main (ots) - Mit dem Kurt-Magnus-Preis der ARD 2019sind am heutigen Dienstag im Hessischen Rundfunk (hr) in Frankfurtvier junge Radiotalente ausgezeichnet worden. Die beiden zweitenPreise, jeweils dotiert mit 6.000 Euro, erhielten Charlotte Grieservom Südwestrundfunk (SWR) und Henrike Möller vom RundfunkBerlin-Brandenburg (rbb). Mit dem dritten Preis (5.000 Euro) wurdeMona Ameziane vom Westdeutschen Rundfunk (WDR) ausgezeichnet. Den mit4.000 Euro dotierten vierten Preis erhielt Bastian Brandau vomDeutschlandradio. Ein erster Preis wurde in diesem Jahr nichtvergeben.Der Jury gehörten Heinz Sommer, Hörfunkdirektor des HessischenRundfunks und Jury-Vorsitzender, Martin Wagner, Hörfunkdirektor desBayerischen Rundfunks und Vorsitzender der ARD-Hörfunkkommission,sowie Christoph Singelnstein, Chefredakteur des RundfunksBerlin-Brandenburg, an.Charlotte Grieser (33, zweiter Preis) kommt aus Aachen. Bereitswährend ihres Studiums der Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft inKöln arbeitete sie als Journalistin und Medientrainerin unter anderembeim Hochschulradio der Universität. Seit ihrem Volontariat beim SWR(2013 bis 2015) ist sie als freie Mitarbeiterin der multimedialenAbteilung Wissenschaft und Bildung tätig. "Die Vielfalt undBandbreite der Einreichung ist beeindruckend", lobt die Jury. Alsmeinungsstarke Autorin überzeuge Charlotte Grieser in einem Kommentarzum Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts zurIntersexualität. Mit einem Beitrag über den Großen Ameisenbär fürSWR2 Wissen, der sich durch genaue Beobachtung, plastischeSchilderung und Witz auszeichne, "empfiehlt sie sich als talentierteJournalistin im Bereich Wissenschaft".Beobachtungsgabe und Einfühlungsvermögen kennzeichnen, so dieJury, auch die Arbeiten von Henrike Möller (31, zweiter Preis). "Umihren Hörerinnen und Hörern ein Bild von der Vielfalt derGesellschaft zu vermitteln, schaut sie hinter sonst eherverschlossene Türen oder nimmt sich tabuisierter Themen an. Dabeigelingt es ihr, Menschen auf sympathische Weise zum Reden zubringen." In einer Serie mache sie zum Beispiel die schwierige Rolleeiner Entscheiderin in Asylverfahren erfahrbar. In einem anderenBeitrag erlebe man hautnah mit, welchen Problemen eineRollstuhlfahrerin ausgesetzt ist, die einfach einen Abend in einemClub feiern will. Geboren wurde Henrike Möller in Leonberg. Seitihrem Studium in Konstanz und Berlin, das sie an der TechnischenUniversität mit einem Master of Arts in Kommunikation und Spracheabschloss, arbeitet sie als freie Autorin, Redakteurin undModeratorin vorwiegend für den rbb und das Deutschlandradio.Mit dem dritten Preis wurde Mona Ameziane (25) aus Marlausgezeichnet. Sie nahm an der Talentwerkstatt des WDR teil,absolvierte im Rahmen ihres Studiums - Journalistik an der TUDortmund und Französisch an der Ruhr-Universität Bochum - einJahresvolontariat beim WDR und ist seit 2016 regelmäßig als Autorinund Redakteurin für den Sender tätig. Seit 2017 moderiert MonaAmeziane bei WDR 5 und 1LIVE. Die Jury überzeugte sie vor allem mitder Moderation der Sendung 1LIVE Stories: "Ihre authentische Art, dasPublikum in dieser öffentlichen Sendung anzusprechen, auf Augenhöhemit den Gästen zu kommunizieren und den Hintergrund von neuen Büchernim Gespräch mit den Autorinnen und Autoren, aber auch anderen Gästenzu erschließen, ist erfrischend und informativ zugleich. MonaAmeziane ist wirklich ein herausragendes Radiotalent."Die Ereignisse in Chemnitz im August und September 2018 haben dieBundesrepublik erschüttert und in den Medien ihren lang anhaltendenNiederschlag gefunden. Gerade die Arbeit eines Landeskorrespondentenin Sachsen bleibt davon natürlich nicht unbeeinflusst. "Was dieArbeiten von Bastian Brandau zu diesem Thema auszeichnet, ist die füreinen Journalisten eigentlich selbstverständliche und doch hierbesonders spürbare Unvoreingenommenheit, mit der er sich der Thematiknähert", konstatiert die Jury. Was sie darüber hinaus besondersbeeindruckt hat, ist die Bandbreite der Themen seiner Beiträge, indenen er zeige, wie vielfältig, bunt und interessant das BundeslandSachsen auch sein kann. Geboren in Lüneburg, kam Bastian Brandau (34,vierter Preis) nach einem Studium in Göttingen und Bologna 2014 alsVolontär zum Deutschlandradio, für das er seit November 2015 alsLandeskorrespondent in Sachsen arbeitet.Der Kurt-Magnus-Preis der ARD wird in diesem Jahr zum 57. Malvergeben. Die Auszeichnung für junge Journalistinnen und Journalistender ARD-Rundfunkanstalten ist in diesem Jahr mit Geldpreisen imGesamtwert von 21.000 Euro verbunden. DerHörfunk-Nachwuchsförderpreis der ARD, einer der bedeutendstenHörfunkpreise in Deutschland, wurde 1962 zu Ehren desRundfunkpioniers Kurt Magnus in dessen Todesjahr gestiftet. Von 1948an war Magnus Vorsitzender des Rundfunkrats und von 1951 anVorsitzender des Verwaltungsrats des Hessischen Rundfunks.