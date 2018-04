Kurt-Magnus-Preis der ARD 2018 verliehen - Preisträger kommen von Radio Bremen, NDR, hr und BR

Frankfurt/Main (ots) - Mit dem Kurt-Magnus-Preis der ARD 2018 sindam heutigen Freitag im Hessischen Rundfunk (hr) in Frankfurt diejungen Radiotalente Tinia Würfel von Radio Bremen (1. Preis, 8.000Euro), Melanie Fuchs vom Norddeutschen Rundfunk (2. Preis, 6.000Euro), Dunja Sadaqi vom Hessischen Rundfunk (3. Preis, 4.000 Euro)und Wolfgang Kerler vom Bayerischen Rundfunk (ebenfalls 3. Preis und4.000 Euro) ausgezeichnet worden.Tinia Würfel (32) arbeitet seit 2012 als Reporterin undRedakteurin bei Radio Bremen. Die Jury lobte, wie sie neue Medien mitdem klassischen Radio in Verbindung bringe: "Es gelingt ihrbesonders, die Vorzüge und Optionen des klassischen Mediums stets imFokus zu behalten." Melanie Fuchs (35) wurde vor allem für dieEntwicklung von kreativen und innovativen Programmaktionenausgezeichnet. Für die Verleihung des dritten Preises an Dunja Sadaqi(30) und Wolfgang Kerler (31) waren die große Bandbreite in derThemenauswahl und der formalen Gestaltung ausschlaggebend.Der Jury gehörten Heinz Sommer, Hörfunkdirektor beim HessischenRundfunk und Jury-Vorsitzender, Martin Wagner, Hörfunkdirektor desBayerischen Rundfunks und Vorsitzender der ARD-Hörfunkkommission,sowie Jan Weyrauch, Programmdirektor bei Radio Bremen, an.Der Kurt-Magnus-Preis der ARD wird in diesem Jahr zum 56. Malvergeben und ist mit insgesamt 22.000 Euro dotiert. Die Auszeichnungfür junge Journalistinnen und Journalisten der ARD-Rundfunkanstaltenwurde 1962 zu Ehren des Rundfunkpioniers Kurt Magnus in dessenTodesjahr gestiftet.Pressefotos sind ab 14 Uhr abrufbar unter Tel. 069/155-4954 undhttp://ARD-foto.dePressekontakt:Bettina Kübler, hr-Pressestelle, Telefon: +49691552782,bettina.kuebler@hr.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell