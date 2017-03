Kurt-Magnus-Preis der ARD 2017 verliehen / Preisträger kommen vom NDR, BR, DLR, SWR und WDR

Frankfurt (ots) - Mit dem Kurt-Magnus-Preis der ARD 2017 sind amheutigen Mittwoch im Hessischen Rundfunk (hr) in Frankfurt fünf jungeRadiotalente ausgezeichnet worden. Den ersten Preis, dotiert mit7.000 Euro, erhielt Moritz Cassalette vom Norddeutschen Rundfunk(NDR). Den zweiten Preis teilen sich mit einer Dotierung von jeweils5.000 Euro Sammy Kahmis vom Bayerischen Rundfunk (BR) und JasonPanajotis Gavrilis vom Deutschlandradio (DLR). Der vierte Preis,dotiert mit 3.000 Euro, ging an Katharina Jansen vom Südwestrundfunk(SWR). Der fünfte Preis wurde Jana Fischer vom Westdeutschen Rundfunk(WDR) zuerkannt.Der Jury gehörten in diesem Jahr die Hörfunkdirektoren HeinzSommer (hr, Jury-Vorsitzender), Nathalie Wappler, Programmdirektorindes Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) in Halle und Vorsitzende derARD-Hörfunkkommission, sowie Gerold Hug, Programmdirektor Kultur beimSWR, an.Der Kurt-Magnus-Preis der ARD wird in diesem Jahr zum 55. Malvergeben. Die Auszeichnung für junge Journalistinnen und Journalistender ARD-Rundfunkanstalten ist in diesem Jahr mit Geldpreisen imGesamtwert von 22.000 Euro verbunden. DerHörfunk-Nachwuchsförderpreis der ARD, einer der bedeutendstenHörfunkpreise in Deutschland, wurde 1962 zu Ehren desRundfunkpioniers Kurt Magnus in dessen Todesjahr gestiftet. Von 1948an war er Vorsitzender des Rundfunkrats und von 1951 an desVerwaltungsrats des Hessischen Rundfunks.Pressefotos sind ab 14 Uhr abrufbar unter Tel. 069/155-4954,www.presse.hr.de und unter ARD-foto.dePressekontakt:HR-PressestelleBettina KüblerBettina.kuebler@hr.deTel.: 0170 - 41 33 270Original-Content von: ARD Radio & TV, übermittelt durch news aktuell