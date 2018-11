Kurt Biedenkopf hält am 22. November Gedenkrede am Ehrenmal des Deutschen Heeres (Korrektur zur Pressemitteilung vom 19.11.2018) (FOTO)

Koblenz/Rheinland-Pfalz (ots) - Am Ehrenmal des Deutschen Heeres auf der FestungEhrenbreitstein gedenkt das Deutsche Heer am Donnerstag der Opfer von Krieg,Verfolgung und Gewaltherrschaft, den gefallenen Soldaten beider Weltkriege sowieder im Einsatz gefallenen und in der Ausübung ihres Dienstes ums Lebengekommenen Soldatinnen und Soldaten des Deutschen Heeres.Die Gedenkansprache hält der Ministerpräsident a.D. des Freistaates Sachsen,Prof. Dr. Kurt Biedenkopf.Die Gedenkfeier ist eine gemeinsame Veranstaltung des Inspekteurs des Heeres,Generalleutnant Jörg Vollmer, und des Präsidenten des Kuratoriums Ehrenmal desDeutschen Heeres e.V., Generalleutnant a.D. Reinhard Kammerer.Vertreter des öffentlichen Lebens, von ausländischen, in der BundesrepublikDeutschland stationierten Streitkräften, der Freundeskreise der aktiven undehemaligen Truppengattungen des Heeres sowie Interessenvertretungen werdenKränze am Ehrenmal niederlegen.Das Heeresmusikkorps Koblenz wird die Feierstunde musikalisch begleiten.Pressekontakt:Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum des HeeresPressestelleTelefon: 03 341 / 58 - 15 22Fax: 03 341 / 58 - 15 19E-Mail: kdohpizhpresse@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell