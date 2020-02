Kurt Beck: Die CDU hat nichts gelernt aus dieser Woche

Osnabrück (ots) - Kurt Beck: Die CDU hat nichts gelernt aus dieser WocheFrüherer SPD-Chef und rheinland-pfälzischer Ministerpräsident wirft CDU"Trickserei" vor - Sorge um DemokratieOsnabrück. Der frühere SPD-Vorsitzende Kurt Beck äußerte sich empört über dieForderung von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, SPD oder Grüne in Thüringensollten nun einen Kandidaten für das Ministerpräsidentenamt vorschlagen. "Jetztweiter tricksen zu wollen und SPD und Grünen den Schwarzen Peter zuschieben zuwollen zeigt: Die CDU hat nichts gelernt aus dem, was sich diese Woche inThüringen abgespielt hat", sagte Beck der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Er könnenachvollziehen, dass viele Menschen auf den Straßen demonstrierten. "Was machenwir denn da gerade mit unserer Demokratie? Ich bin entgeistert", so Beck weiter.Mit der Wahl des FDP-Manns Thomas Kemmerich mit AfD-Stimmen seien Grenzenüberschritten worden. "Ich glaube absichtlich, denn so doof kann niemand sein.Und wenn es aus Naivität geschah, sollte man sich künftig besser auch aus derPolitik heraushalten."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58964/4514744OTS: Neue Osnabrücker ZeitungOriginal-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell