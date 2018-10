Kursverlust spaltet Anleger der FREENET AG NA O.N.. Hausse oder Baisse?

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Heute startete die FREENET AG NA O.N.-Aktie mit 19,04 Euro in den Börsentag. Am Ende des letzten Handelstages lag der Schlusskurs bei 18,80 Euro. Das ergibt eine Veränderung um -0,56 Prozent. Die aktuellen Zahlen zeigen einen Kurs von 18,80 Euro. Somit liegt die Veränderung der TecDAX -Aktie auf Monatsbasis bei -11,84 Prozent. Durch die neuen Zahlen ergibt sich, dass sich FREENET AG NA O.N. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.