Kursverlust spaltet Anleger der BET-AT-HOME.COM AG O.N.. Hausse oder Baisse?

Weitere Suchergebnisse zu "bet-at-home.com":

Einige Aktionäre wird es freuen. Bei Börsenstart lag die BET-AT-HOME.COM AG O.N.-Aktie bei 49,32 Euro. Gegenüber dem letzten Schlusskurs von gestern Abend in Höhe von 49,98 Euro ist dies eine Veränderung um -4,80 Prozent. Die Monatsbasis-Analyse der SDAX -Aktie zeigt eine Veränderung von -19,42 Prozent. Der aktuelle Stand liegt bei 47,58 Euro. Auf das Jahr gesehen hat sich BET-AT-HOME.COM AG O.N. also um -60,51 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.