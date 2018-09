Kursverlust bei PROSIEBENSAT.1-Aktie seit Eröffnung der Börse! Jetzt verkaufen?

Heute Morgen startete die PROSIEBENSAT.1-Aktie mit 22,35 Euro. War das schon alles für heute? Der Kurs schloss am vorherigen Handelstag in Höhe von 22,37 Euro, veränderte sich also um -0,89 Prozent. Diesen Monat hat sich die DAX -Aktie um -3,37 Prozent verändert. Der aktuelle Kurs liegt bei 22,37 Euro. Weiter zurück geschaut ergibt sich ein anderes Bild: Um -20,88 Prozent verändert sich also ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.