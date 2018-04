Kursverlust bei JENOPTIK-Aktie seit Eröffnung der Börse! Jetzt verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

Damit hatten nicht alle gerechnet. Die JENOPTIK-Aktie begann den heutigen Tag mit einem Kurswert von 31,16 Euro. Der Kurs schloss am vorherigen Handelstag in Höhe von 31,08 Euro, veränderte sich also um -2,06 Prozent. Die TecDAX -Aktie steht aktuell bei 30,44 Euro und damit auf Monatsbasis bei 9,10 Prozent. Auf Jahressicht hat sich JENOPTIK somit um ganze 28,14 Prozent verändert. Die Marktkapitalisierung der Technologie-Aktie ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.