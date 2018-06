Kursverlust! HEID. CEMENT kaufen oder verkaufen?

Heute startete die HEID. CEMENT-Aktie mit 75,20 Euro in den Börsentag. Der letzte Schlusskurs lag in Höhe von 75,06 Euro. Das ergibt immerhin eine Veränderung um -2,34 Prozent. Die DAX -Aktie steht aktuell zurzeit bei 73,30 Euro. Auf Monatsbasis heißt das -7,45 Prozent Veränderung. Auf das Jahr gesehen hat sich HEID. CEMENT also um -13,46 Prozent verändert!

Die Bau/Baustoffe-Aktie liegt aktuell bei einer Marktkapitalisierung von ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.