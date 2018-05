Kursverlust! EVONIK INDUSTRIES NA O.N. kaufen oder verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Heute Morgen startete die EVONIK INDUSTRIES NA O.N.-Aktie mit 30,31 Euro. War das schon alles für heute? Der letzte Schlusskurs lag in Höhe von 30,24 Euro. Das ergibt immerhin eine Veränderung um -0,86 Prozent. Die Monatsbasis-Analyse der MDAX -Aktie zeigt eine Veränderung von 2,58 Prozent. Der aktuelle Stand liegt bei 29,98 Euro. Auf das Jahr gesehen hat sich EVONIK INDUSTRIES NA O.N. also ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.