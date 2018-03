Kursverlust bei BECHTLE-Aktie seit Eröffnung der Börse! Jetzt verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Die BECHTLE-Aktie startet mit 70,55 Euro in einen neuen Börsentag! Am Ende des letzten Handelstages lag der Schlusskurs bei 70,40 Euro. Das ergibt eine Veränderung um -1,99 Prozent. Der aktuelle Kurs liegt bei 69,00 Euro. Diesen Monat hat sich die TecDAX -Aktie insgesamt um -1,26 Prozent verschoben. Auf der 12-Monatsbasis hat sich der Kurs der BECHTLE also um 40,03 Prozent verschoben. Die Dienstleistungen-Aktie hat ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.