Kursgewinne in den USA – das geht heute mit Plug Power und Co.

Liebe Leser,

Plug Power steckt etwas in der Krise. Der Kurs der US-Amerikaner gab gestern in Deutschland immerhin um gleich 1,11 % nach. Die Notierungen der US-Börsen haben aber insgesamt statt wie in Deutschland im roten Bereich ihren Ausklang im grünen Bereich erlebt. Die Kurse kletterten insgesamt immerhin beim Dow Jones um 2 %. Möglicherweise gibt dies auch wieder neue Impulse.

Finanztrends Video zu Dow Jones Industrial Average



mehr >

US-Markt ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!