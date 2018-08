Kursgewinn spaltet Anleger der ADVA. Hausse oder Baisse?

Neuer Tag, neues Glück mögen einige denken! Dieser Handelstag begann für die ADVA-Aktie mit einem Kurs von 7,06 Euro. Der Kurs schloss am vorherigen Handelstag in Höhe von 7,09 Euro, veränderte sich also um 0,14 Prozent. Diesen Monat hat sich die TecDAX -Aktie um 11,05 Prozent verändert. Der aktuelle Kurs liegt bei 7,09 Euro. Um ganze 11,02 Prozent verändert sich der Wert der ADVA-Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.