Kursgewinn! FRAPORT kaufen oder verkaufen?

Wer heute beim Handelsstart eine FRAPORT-Aktie kaufen wollte, musste 84,82 Euro bezahlen. Vor der Veränderung um 0,31 Prozent lag der letzte Schlusskurs in Höhe von 84,58 Euro. Auf Monatsbasis steht die MDAX -Aktie bei einer Performance von 4,52 Prozent da. Der aktuelle Kurs liegt bei 84,84 Euro. Auf das Jahr gesehen hat sich FRAPORT also um 1,77 Prozent verändert! Das Unternehmen arbeitet in der Verkehr.

