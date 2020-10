Kursexplosion bei HOCHTIEF!

Weitere Suchergebnisse zu "Hochtief":

HOCHTIEF legt heute einen Traumstart hin. Immerhin kann sich der Kurs über ein Plus von rund vier Prozent freuen. Mittlerweile wechseln die Papiere für 69,80 EUR den Besitzer. Übernehmen die Bullen jetzt dauerhaft das Ruder?

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund neun Prozent für neue Monatshochs. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 76,35 EUR. Es liegt also etwas Großes in der Luft.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse macht den langfristig arbeitenden Börsianern momentan Sorgen. Schließlich steht dieser Indikator bei 74,22 EUR und deutet damit eher Kursverluste an. Allerdings verlieren die langfristigen Abwärtstrends durch den heutigen Tag kräftig an Fahrt.

