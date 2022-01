Kursexplosion bei Caterpillar!

Weitere Suchergebnisse zu "Caterpillar":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Caterpillar, die im Segment "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 13.01.2022, 14:54 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 222.4 USD.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Caterpillar-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 11 Buy, 3 Hold, 1 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 237,79 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 6,92 Prozent erzielen, da sie derzeit 222,4 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Caterpillar beträgt das aktuelle KGV 10,45. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" haben im Durchschnitt ein KGV von 49,46. Caterpillar ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Caterpillar derzeit ein "Hold". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 213,76 USD, womit der Kurs der Aktie (222,4 USD) um +4,04 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Hold". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 205,93 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +8 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

