Kursexplosion bei ADVA Optical Networking!

Den heutigen Handelstag beginnt ADVA Optical Networking mit einem kräftigen Anstieg. Der Computer gibt nämlich für Aktie ein Plus von rund drei Prozent an. Der Preis für ein Papier beträgt damit nun 6,55 EUR. Ist das der Anfang von weiteren Kursgewinnen?

Die Gesamtsituation hat sich trotz Zwischen-Rallye nur marginal verbessert. Da die Aktie nun jederzeit eine wichtige Haltezone unterkreuzen kann. Diese Marke liegt bei 6,25 EUR. Bei ADVA Optical Networking dürfte es also in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft derzeit langfristig orientierten Börsianern. Schließlich steht dieser Indikator bei 6,07 EUR und zeigt damit weitere Kursgewinne an. Die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse ist in Aufwärtstrends nun einmal höher, was die letzten Stunden eindrucksvoll beweisen.

