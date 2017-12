„Kurse kehren immer zu ihren Mittelwerten zurück“

Interview mit Thomas Müller, Herausgeber boerse.de-Aktienbriefboerse.de: 2017 befindet sich auf der Zielgeraden. Was ist an den Börsen im Schlussmonat noch drin? Thomas Müller: Ich denke, dass die Jahreshochs an den Aktienmärkten Ende Dezember entstehen werden. Doch das hat natürlich für unsere Anlagestrategie keine Relevanz. Aktuell befinden sich Dax und Dow Jones zweistellig...