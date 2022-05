Kursbeben bei NEC!

Weitere Suchergebnisse zu "NEC":

Nec weist am 21.05.2022, 00:28 Uhr einen Kurs von 5220 JPY an der Börse Tokyo auf. Das Unternehmen wird unter "Technologie Hardware und Ausrüstung" geführt.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Nec entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Nec investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,11 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Computer & Peripheriegeräte einen Mehrertrag in Höhe von 0,36 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Nec für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Nec für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Nec insgesamt ein "Sell"-Wert.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 10,07 und liegt mit 73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Computer & Peripheriegeräte) von 36,72. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Nec auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.