Kuros meldet erste Umsätze mit Knochenersatz MagnetOS in USA und UK

Zürich (awp) - Das Biotechnologieunternehmen Kuros sieht sich bei der Kommerzialisierung des Knochenersatzes MagnetOS auf Kurs. So seien in den USA und in Grossbritannien die ersten Umsätze mit dem Produkt erzielt worden, teilt Kuros am Montag mit. Die kommerziellen Aktivitäten in Europa und den USA sollen in der zweiten Jahreshälfte 2018 weiter ausgebaut werden.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten