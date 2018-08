Kuros ernennt Pascal Longlade zum Forschungschef

Schlieren (awp) - Das Biotechnologieunternehmen Kuros verzeichnet einen Wechsel im Spitzenmanagement. Pascal Longlade wird ab 1. September 2018 als Forschungschef tätig sein, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Er ersetzt Virginia Jamieson, welche im vergangenen Mai pensioniert wurde und seither noch beratend gewirkt hatte.

Longlade war zuletzt in leitenden Funktionen für D&A Pharma in Paris tätig. Er wird am Standort Bilthoven von

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten