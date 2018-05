Kuros erhält für Magnetos Putty europäische CE-Zertifizierung

Zürich (awp) - Das Biotechunternehmen Kuros Biosciences hat von der EU die CE-Zertifizierung für seinen Knochenersatz Magnetos Putty erhalten. Dabei dürfe Magnetos als osteokonduktiver und osteoinduktiver Knochenersatz im Knochenapparat eingesetzt werden, teilt Kuros am Mittwoch mit. Damit könne Magnetos Putty in Europa nun auch lanciert werden. Es ergänze Magentos Granules, also in Granulatform, das bereits eine CE-Zertifizierung hat.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten